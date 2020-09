vor 36 Min.

„ Indien“ kommt ins Stadttheater

Starke Stücke starten in die neue Saison

Am kommenden Wochenende – 3. und 4. Oktober – starten die „Starken Stücke“ im Stadttheater Neuburg in die Spielsaison 20/21. Unter Einhaltung der bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln stehe den Besuchern „ein abwechslungsreicher, amüsanter Abend“ bevor, schreibt die Stadt dazu in einer Mitteilung. Tickets sind noch erhältlich.

„Indien“ heißt die erfolgreich verfilmte Tragikomödie von Josef Hader und seinem Kollegen Alfred Dorfer. Indien – Sehnsuchtsland von Kurt Fellner, seines Zeichens technische Aufsichtskraft im Außendienst des Fremdenverkehrsamtes Brandenburg. Zuständig im Hotel- und Gaststättengewerbe etwa für die Kontrolle und Beanstandungen unhygienischer Klobürstenhalterungen, mangelhaft installierter, schweißresistenter Saunageländer und sich zu gefährlichen Stolperfallen aufrollender Bodenbeläge. Also für die Dinge, die das Leben erst lebenswert machen.

Als verlängerter Arm des Gesetzes begibt er sich mit seinem Kollegen, dem Restaurant-Inspektor Heinz Bösel, auf Dienstreise in die vermeintliche Servicewüste Brandenburg: Einer testet die Betten, einer die Schnitzel. Und sie entdecken auf dieser Tour de Force, was echte Männerfreundschaft ausmacht: saufen, streiten, sich versöhnen.

Aus der Fahrt durch die brandenburgische Provinz werde somit auch eine Reise zu sich selbst, heißt es weiter. Am Ende dieser bissigen Gaudi über zwei sympathische Unsympathler obsiegt der Krebs. An dem einer der beiden verreckt. Aber vielleicht wird er ja, wie man in Indien glaubt, wiedergeboren.

Eingerahmt wird dieser komödiantische Selbsterfahrungs-Trip in die Tourismus-Branche von live gesungenen Schlagern aus den Höhen und Tiefen der deutschen Unterhaltungskultur.

Das Neue Globe Theater aus Potsdam, das 2019 mit den „Streichen des Scapin“ in Neuburg zu sehen war, spielt die Tragikkomödie am Sams- und Sonntag jeweils um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater. Karten sind in der Tourist-Information telefonisch unter 08431/55240 oder per E-Mail an tourist@neuburg-donau.de erhältlich.

Themen folgen