Infoabend der FOS/BOS Neuburg

Livestream und digitaler Schnuppertag

Am Dienstag, 9. Februar, findet um 19 Uhr der digitale Informationsabend der Fachoberschule Neuburg (FOS) und Berufsoberschule Neuburg (BOS) statt. Diese Schulart führt an der BOS in einem Jahr, an der FOS in zwei Jahren zum Fachabitur und mit der 13. Klasse zur fachgebundenen beziehungsweise zum allgemeinen Abitur. Es ist auch möglich, die BOS-Vorklasse oder die FOS-Vorklasse zu besuchen. Der FOS-Vorkurs beginnt am 26. Februar, der BOS-Vorkurs am 23. Februar.

Die Fachoberschule Neuburg bietet die Fachrichtungen Technik, Wirtschaft und Sozialwesen an. An der Berufsoberschule Neuburg sind die Zweige Technik und Wirtschaft eingerichtet. Um sich richtig zu entscheiden, stellen die Verantwortlichen am Informationsabend, der dieses Jahr als Livestream unter www.fosbos-neuburg.de angeboten wird, die Highlights der Schule und die einzelnen Zweige vor, informieren über die Eingangsvoraussetzungen, die theoretische und fachpraktische Ausbildung und die Abschlussprüfungen. Wer sich ein Bild über die tägliche Arbeit machen möchte oder einige Highlights in Aktion sehen möchten, kann zusätzlich am digitalen Schnuppertag am Donnerstag, 11. Februar, von 14 bis 17 Uhr teilnehmen. (nr)

Nähere Informationen hierzu gibt es auf der Homepage oder telefonisch unter 08431/539680.