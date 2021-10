19-Jähriger fährt Kontrahenten nach Streit in Ingolstadt mit Auto nieder

In Ingolstadt kommt es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung. Grund des Streits ist ein schon länger andauernder Streit zwischen zwei jungen Männern aus Ingolstadt.

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern ist am späten Sonntagabend in Ingolstadt eskaliert. Gegen 23.45 Uhr setzte sich nach Angaben der Polizei ein 19-jähriger Ingolstädter in sein Auto und fuhr auf einen 18-jährigen Ingolstädter zu, der auf dem Gehsteig stand. Hierbei bremste er zweimal kurz vor dem 18-Jährigen ab. Beim dritten Versuch erwischte er den jungen Mann mit der Front seines Fahrzeuges. Der 18-Jährige wurde hier am Schienbein verletzt und wurde rückwärts gegen ein Metalltor geschleudert, wie es von der Polizei heißt.

18-Jähriger wird in Ingolstadt gegen Metalltor geschleudert

Durch den Sturz verletzte er sich am Rücken. Ein Rettungsdienst war jedoch nicht von Nöten. Sachschaden entstand nicht. Durch die eingesetzte Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt wurde der Führerschein des 19-Jährigen sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung rechnen. (AZ)

