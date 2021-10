22-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall zwischen Manching und Ingolstadt

Nach einem schweren Unfall auf der Staatsstraße 2335 ist ein 22-jähriger Ingolstädter noch am Unfallort gestorben. Die Vollsperrung dauerte bis Freitagmorgen.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der Staatsstraße zwischen Manching und Ingolstadt ereignet. Ein 22-jähriger Ingolstädter fuhr nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr auf der Staatsstraße 2335 von Manching kommend in Richtung Ingolstadt mit seinem Kleinwagen. In einer leichten Linkskurve sei er aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegen kommenden Kleintransporter zusammengestoßen. Im Kleintransporter saßen laut den Beamten ein 73-jähriger Mann und seine 71-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Pfaffenhofen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Ingolstädters nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Auch das Auto des Unfallgegners kam laut Bericht der Polizei im Anschluss von der Straße ab und überschlug sich. Während sich die 71-Jährige selbstständig befreien konnte, sei ihr Beifahrer zunächst eingeklemmt gewesen und musste mithilfe der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Beide wurden laut der Verkehrspolizei Ingolstadt schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Vollsperrung der Straße bis um 4 Uhr am Freitagmorgen

Der 22-jährige Ingolstädter ist wegen der Wucht des Zusammenstoßes noch am Unfallort gestorben. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt forderte zur Klärung des Unfallsachverhaltes einen Gutachter an. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Ingolstadt sowie bei der technischen Personenrettung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Manching und Westenhausen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Die beiden beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch den Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung der Staatsstraße 2335 zwischen der Abzweigung nach Rottmannshart und der B16 dauerte bis 4 Uhr in der Früh wegen der umfangreichen Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn. (AZ)

