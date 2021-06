550 Jahre Landesuniversität Ingolstadt: So soll das Jubiläum gefeiert werden

Vor fast 550 Jahren wurde in Ingolstadt die erste Landesuniversität gegründet. Längst ist sie nach München abgewandert, das Jubiläum wird trotzdem gefeiert.

550 Jahre ist es her, dass in Ingolstadt die erste Landesuniversität gegründet worden ist. An der Ingolstädter Uni wirkten bekannte Theologen genauso wie Mediziner und Astronomen. Vor über 200 Jahren hat die Stadt die Universität erst an Landshut und später an München verloren. Doch das Jubiläum im kommenden Jahr soll trotzdem groß gefeiert werden. Dabei soll an die jahrhundertelange wissenschaftliche Tradition Ingolstadts erinnert und zugleich der Bogen zu Gegenwart und Zukunft, zum heutigen modernen Wissenschaftsstandort Ingolstadt und dessen Ausrichtung in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz gespannt werden.

Vor 550 Jahren wurde in Ingolstadt die erste Landesuniversität gegründet

Das Rahmenprogramm, das Kulturreferent Gabriel Engert jetzt vorgestellt hat, wird sich über das gesamte Jahr 2022 ziehen. Höhepunkt sollen ein Festakt am 29. Juni und der erste Ingolstädter Wissenschaftskongress vom 30. Juni bis 1. Juli sein. Letzterer wird sich mit den Themen Künstliche Intelligenz, Mobilität der Zukunft und den ethischen und gesellschaftlichen Dimensionen der Digitalisierung befassen. Zur Universitätsgeschichte wird es verschiedene Ausstellungen in den Ingolstädter Museen geben. Die zentrale Ausstellung in der Hohen Schule (Freskensaal) befasst sich mit der topischen Geschichte der Universität Ingolstadt nach Karl Franz Emil Schafhäutl und ist zugleich Ausgangspunkt für den Wissenschaftsrundgang durch die Altstadt. Das Thema Frankenstein darf im Jubiläumsjahr aber auch nicht fehlen. Es soll mit dem Maschinenprojekt von Markus Jordan aufgegriffen und präsentiert werden.

Frankenstein ist auch im Spielplan 2022/2023 des Stadttheaters fest verankert. Im Dezember 2022 findet die Uraufführung des Musicals „Frankensteins Braut“ von Peter Lund über die Optimierungs- und Programmierungsmöglichkeiten des Menschen im Großen Haus statt. Das Altstadttheater wird sich ebenfalls mit einer thematisch passenden Eigenproduktion am Jubiläumsjahr beteiligen.

Jubiläum der Landesuniversität in Ingolstadt: Zum Geburtstag ein Jubiläumssud

Das Herzogfest soll im kommenden Sommer erstmals an zwei Standorten zelebriert werden: Neben dem mittelalterlichen Spektakel am Neuen Schloss soll auf dem Platz vor der Hohen Schule das studentische Leben der Renaissance-Zeit aufleben. Da das Studentenleben zur Zeit der Landesuniversität bekanntlich mitunter feuchtfröhlich war, bieten die Ingolstädter Brauereien zum Jubiläumsjahr einen eigens gebrauten Jubiläumssud an, der in der Ingolstädter Gastronomie ausgeschenkt wird. Ein Imagefilm beleuchtet die lange wissenschaftliche Tradition Ingolstadts und zeigt die heutige Entwicklung zum Wissenschaftsstandort Ingolstadt auf.

Vereine und Kulturveranstalter können ihre Beteiligungen am Jubiläum 2022 gerne bis Juli im Kulturreferat per E-Mail an kulturreferat@ingolstadt.de einreichen.