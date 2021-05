66-Jähriger stirbt in Ingolstadt an einem folgenschweren Sturz

Vor einer Woche hat eine Zeitungsausträgerin in Haunwöhr einen schwer verletzten Mann auf dem Gehsteig gefunden. Am Freitag ist er verstorben, jetzt steht auch die Ursache fest.

Eine Zeitungsausträgerin hat am Dienstag. 11. März, gegen 4.20 Uhr einen stark blutenden Mann auf einem Gehweg in Haunwöhr in der Nähe der Unterringstraße/Habsburgerstraße gefunden. Der Mann kam ins Krankenhaus und starb dort am vergangenen Freitag an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilt.

Der 66-Jährige ist in Ingolstadt an den Folgen eines Sturzes gestorben

Lange waren die näheren Umstände zu den schweren Verletzungen des Mannes unklar, doch jetzt liegt ein Obduktionsergebnis vor. Demnach ist der 66-Jährige infolge eines Sturzes gestorben. Darauf jedenfalls lassen laut Polizei seine Verletzungen schließen. (nr)

