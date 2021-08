Ab sofort wieder Alkoholverbot in Ingolstadt

An welchen Plätzen in Ingolstadt zwischen 22 und 6 Uhr kein Alkohol getrunken werden darf.

Um die Infektionslage weiter stabil und sicher zu gestalten, hält der Freistaat Bayern an einem Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit fest. Es gilt auf möglichst allen öffentlichen Plätzen, insbesondere den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an allen sonstigen öffentlichen Plätzen, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten.

Die Stadt Ingolstadt hat folgende Plätze und Gebiete zwischen 22 und 6 Uhr zu Alkohol-Verbotszonen erklärt:

Altstadt

Hauptbahnhof im Bereich der Bahnhofstraße

Nordbahnhof im Bereich "Am Nordbahnhof" und " Hindenburgstraße "

" Volksfestplatz

Hallenbad-Parkplatz

Hindenburgpark

Luitpoldpark

Glacis

Baggersee

Auwaldsee

Spielplatz Fort Peyerl

Darüber hinaus gilt in folgenden Arealen ein verschärftes Alkoholverbot, das bereits ab 18 Uhr (bis 6 Uhr morgens) in Kraft tritt:

Klenzepark inklusive Fußgängerbücke zur Schloßlände

Donaustrand/Donaubühne

Schloßlände /Roßmühlstraße inklusive Uferpromenade von der Glacisbrücke bis zur Kreuzung Schloßlände /Roßmühlstraße

/Roßmühlstraße inklusive Uferpromenade von der bis zur Kreuzung /Roßmühlstraße Uferbereich an der südlichen Donauseite von der Kreuzung Baggerweg/ Luitpoldstraße zur Glacisbrücke , von der Glacisbrücke bis zur Eisenbahnbrücke; hiervon umfasst ist insbesondere auch der Donaustrand/die Donaubühne sowie die Brücken selbst



Die Allgemeinverfügung der Stadt Ingolstadt tritt am 26. August in Kraft und gilt bis einschließlich 10. September. (nr)