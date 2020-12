16:15 Uhr

Ingolstadt: Achtjähriges Mädchen stirbt nach Corona-Infektion

In Ingolstadt ist ein achtjähriges Mädchen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben. Es ist der 52. Corona-Todesfall in Ingolstadt.

In Ingolstadt ist ein achtjähriges Mädchen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben. Dies schreibt die Stadt Ingolstadt am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung. Es handelt sich um den 52. Corona-Todesfall in Ingolstadt.

Ingolstadt: Achtjähriges Mädchen stirbt an oder mit Corona

Hintergründe zu dem Vorfall, und inwieweit das Mädchen Vorerkrankungen aufwies, kann die Stadt aus Datenschutzgründen nicht mitteilen, sagt Pressesprecher Michael Klarner auf Anfrage unserer Redaktion.

Aktuell sind in Ingolstadt 317 Personen mit dem Coronavirus infiziert

Aktuell sind in Ingolstadt 317 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag sind 14 neue Fälle dazugekommen, darunter ein Kita-Kind, eine Realschüler/in und zwei Schüler/innen einer Förderschule. Die Sieben-Tages-Inzidenz für Ingolstadt beträgt laut LGL Bayern 202,34 (Stand Dienstag, 8 Uhr), laut RKI 201,06 (Stand Dienstag, 0 Uhr). Im Klinikum Ingolstadt werden 54 Patienten behandelt, die COVID-19 positiv sind. Acht von ihnen liegen auf der Intensivstation, fünf davon müssen beatmet werden (Stand: Dienstag, 7.30 Uhr). (ands)

Lesen Sie auch:

Themen folgen