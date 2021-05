Ingolstadt

25.05.2021

Auch im Juni weiter Kurzarbeit bei Audi in Ingolstadt

Weil es Probleme in der Versorgung mit Halbleitern gibt, stehen bei Audi weiterhin die Bänder still.

Weil Halbleiter fehlen, stehen auch im Juni bei Audi in Ingolstadt die Bänder still. Bereits seit 20. Mai wird deshalb in Ingolstadt auf zwei Linien nicht produziert.

Die Bänder stehen bei Audi auch noch im Juni still. Darüber hat das Unternehmen die betroffenen Mitarbeiter am Dienstagfrüh über das Intranet informiert. Grund ist, dass die Teileversorgung, vor allem mit Halbleitern, immer noch problematisch ist. Kurzarbeit: Noch bis Anfang Juni wird auf zwei Linien bei Audi nicht produziert Bereits seit 20. Mai wird deshalb in Ingolstadt auf zwei Linien nicht produziert. Der Produktionsstopp soll nun aber über den Mai hinausgehen, die Mitarbeiter bleiben in Kurzarbeit. Auf der Linie 1, auf der die Modelle A4 und A5 gefertigt werden, ist bereits seit der Spätschicht vom 20. Mai produktionsfrei. Das wird noch bis zum 7. Juni so bleiben. Auf der Linie 2 (A3/A4/A5) stehen die Bänder versorgungsbedingt noch bis einschließlich 2. Juni still. Wegen der Corona-Pandemie bleiben auch Beschäftigte in den sogenannten kundennahen Bereichen weiterhin in Kurzarbeit. Wie es dort weitergeht, hängt auch von den weiteren Lockerungsschritten ab. (nr) Lesen Sie auch: Audis Gender-Leitfaden wird zum Fall für die Justiz

Unterschiedliche Quarantäne-Regeln: Familie ärgert sich über Gesundheitsamt

Volkswagen will jetzt Geld von Stadler und Winterkorn

Themen folgen