Audi BKK macht Wohnzimmer zum Therapiezimmer

Audi BKK startet mit der eCovery aus Leipzig ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt in der Region 10 mit Ingolstadt, Eichstätt und Neuburg. Dabei geht es um die Gesundheit und die Chance auf einen besseren Therapieerfolg.

Das gemeinsame Ziel eines bundesweit einmaligen Pilotprojekts ist klar: Patientinnen und Patienten sollen gezielt dabei unterstützt werden, schneller wieder gesund zu werden. Start ist in der Region 10 und um das geht es.

In Zusammenarbeit mit der eCovery GmbH aus Leipzig startet die Audi BKK das Pilotprojekt. Mit der eCovery App erhalten Teilnehmende für 24 Wochen therapiebegleitend Bewegungsübungen auf ihr Smartphone, um auch zuhause optimal zu trainieren. Das Angebot steht allen Smartphone-Nutzern zwischen 18 und 75 Jahren, die an Knieerkrankungen oder -verletzungen leiden, zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Übungen sind leicht verständlich und die Nutzung für Versicherte der Audi BKK kostenlos

Ausgewählte Physiotherapeutinnen und -therapeuten aus der Region 10 entscheiden in Absprache mit den Patientinnen und Patienten über den ergänzenden Einsatz der App. Die Inhalte der digitalen Bewegungstherapie werden dabei individuell und gezielt für die jeweilige Diagnose zusammengestellt. Die Übungen sind leicht verständlich aufbereitet und die Teilnehmenden können die Fortschritte einsehen und dokumentieren, falls Schmerzen auftreten. Die eCovery App, die als Medizinprodukt klassifiziert ist, wurde von Ärzten und Therapeuten entwickelt und unterliegt strengen Datenschutzbestimmungen. Die Nutzung ist für Versicherte der Audi BKK kostenlos.

Mit dem Angebot wird eine Lücke in der Versorgung geschlossen, denn typischerweise werden Patientinnen und Patienten ein- bis zweimal wöchentlich physiotherapeutisch behandelt. Den Betroffenen fehlt es zuhause häufig an Anleitung, Sicherheit und Motivation, um zwischenzeitlich selbst für ihre Gesundheit aktiv zu werden. Regelmäßige, bedarfsgerechte Bewegung ist jedoch entscheidend, um bei der Therapie voranzukommen. Mit dem Pilotprojekt wird daher die sogenannte hybride Versorgung getestet, also die Ergänzung der Einheiten in der Physiotherapiepraxis mit digitalen Inhalten zur eigenständigen Bewegungstherapie. Dadurch wird Unsicherheit abgebaut, das Training individuell gesteuert und sowohl die Motivation als auch die Eigenverantwortung gestärkt. Der Therapiefortschritt wird messbar, die Trainingszeiten und -einheiten können zeit- und ortsunabhängig auf die persönlichen Anforderungen angepasst werden.

Versicherte sollen durch das Projekt unterstützt werden, schneller wieder gesund zu werden

„Im Gegensatz zu den herkömmlichen digitalen Gesundheitsangeboten setzt eCovery auf einen Mix aus persönlicher Betreuung durch Fachleute und ergänzenden Inhalten zur gezielten Trainingssteuerung. Wir sind überzeugt, dass die Maßnahme eine sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen Therapieangeboten sein kann. Sie soll Versicherte dabei unterstützen, schneller wieder gesund zu werden“, sagt Markus Neumeier, Leiter der Audi BKK Service-Center in Ingolstadt und Eichstätt.

Benedict Rehbein, Mitbegründer der eCovery GmbH, ergänzt: „Mit unserer App machen wir das Wohnzimmer zum Therapiezentrum – und das auf höchstem medizinischen Niveau. Dabei setzen wir auf neueste Technologien und künstliche Intelligenz. Kurzfristig erzielen wir damit einen besseren Therapieerfolg und langfristig führt unsere Arbeit zu einer ganzheitlich besseren Therapie durch eine gezielte Therapie.“

Als bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse betreut die Audi BKK seit dem 1. Juli 2021 über 729.000 Versicherte. An insgesamt 28 Service-Centern an allen Produktionsstandorten der Marken Volkswagen, Audi und MAN Truck & Bus sowie in Eichstätt, Neuburg, Singen, Seelze, Gifhorn, Helmstedt, Neumarkt, Augsburg, Ebern, Coburg und Neunkirchen betreuen rund 750 MitarbeiterInnen die Versicherten persönlich und kompetent. Hauptsitz der Kasse ist Ingolstadt. (nr)