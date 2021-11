Ingolstadt

12:36 Uhr

Audi: Massive IT-Probleme, aber kein Hackerangriff

Plus Ein IT-Ausfall sorgt seit Montagfrüh für Probleme bei Audi. Während bei Audi keine Kriminellen am Werk waren, wurde MediaMarktSaturn Opfer eines Hackerangriffs.

Massive IT-Probleme bei Audi ließen viele Mitarbeiter befürchten, dass das Unternehmen Opfer einer Cyber-Attacke geworden sein könnte. Doch am Dienstagmorgen gab eine Unternehmenssprecherin endgültig Entwarnung: „Einen Hacker-Angriff können wir zu 100 Prozent ausschließen.“ Zu ersten Störungen war es am Montagvormittag gekommen. Ein Arbeiten am PC war in vielen Bereichen nicht mehr möglich.

