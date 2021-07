Ingolstadt

vor 32 Min.

Audi Sommerkonzerte 2021: Lisa Batiashvili in aufmerksamem Dialog

Mit ihr erlebte das Publikum auf der Tillywiese in Ingolstadt einen sehr besonderen Abend: Lisa Batiashvili.

Plus Lisa Batiashvili tritt am Freitag bei den Audi Sommerkonzerten auf – und verleiht der Musik auf der Tillywiese in Ingolstadt förmlich Flügel, wie unser Autor beschreibt. Ein besonderer Abend im Rückblick.

Von Tobias Böcker

Vom Regen verschont blieben die knapp tausend Besucherinnen und Besucher des klassischen Open Airs der Audi-Sommerkonzerte im Klenzepark. Lisa Batiashvili selbst gab sich die Ehre, die künstlerische Leiterin des Festivals. Das Publikum auf der Tillywiese und im Livestream erlebte einen sehr besonderen Abend.

