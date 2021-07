Audi Sommerkonzerte 2021: Nahbare Musik um Astor Piazolla im Open-Air

Plus Kammermusikensembles aus dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gaben im Turm Triva Musik rund um Astor Piazolla wieder. Dabei bot der intime Rahmen eine besondere Intensität.

Kammermusik unter freiem Himmel, fein, zart, apart. Die Nachbarschaftskonzerte boten ein nahbares, unmittelbares Musikerleben. Vom Garten in den Turm Triva im Klenzepark verlegt gab’s Klassik live im kleinsten Kreis. Der persönliche, fast schon intime Rahmen im Innenhof des Festungsbaus ermöglichte besondere Intensität.