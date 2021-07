Audi: Teils nur noch Frühschicht beim Autohersteller in Ingolstadt

Audi schickt einige Mitarbeiter in Ingolstadt und Neckarsulm wieder in Kurzarbeit. Außerdem kündigt der Autohersteller Produktionsunterbrechungen an. Welche Schichten ausfallen.

Bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm fallen weiterhin Schichten aus: Noch bis zum Freitag, 2. Juli, findet die Produktion in Ingolstadt auf der Montagelinie 3 mit den Modellen A3 und Q2 nur in der Frühschicht statt, die Spät- und Dauernachtschicht entfallen in diesem Zeitraum.

Vom 5. bis 9. Juli sind alle drei Montagelinie von Kurzarbeit betroffen:

Auf der Montagelinie 1 (A4/A5) ruht die Produktion in der Spätschicht vom 5. bis einschließlich 9. Juli.

1 (A4/A5) ruht die Produktion in der Spätschicht vom 5. bis einschließlich 9. Juli. Auf der Montagelinie 2 (A3/A4/A5) ruht die Produktion in beiden Schichten vom 5. bis einschließlich 9. Juli.

2 (A3/A4/A5) ruht die Produktion in beiden vom 5. bis einschließlich 9. Juli. Auf der Montagelinie 3 (A3/Q2) ruht die Produktion in der Spätschicht vom 7. bis 9. Juli und in der Dauernachtschicht vom 5. bis einschließlich 9. Juli. Die Frühschicht produziert in dieser Zeit regulär.

Audi kündigt Produktionsunterbrechungen in Neckarsulm an

Nach aktuellem Stand wird es am Standort Neckarsulm in der B-, C- und D-Reihe zu Produktionsunterbrechungen kommen: Bei A4 Limousine und A5 Cabrio wird am 1., 2. und 5. Juli nicht produziert. Bei den Modellen A6 und A7 findet vom 1. bis einschließlich 9. Juli keine Produktion statt. Die Produktion des A8 ruht am 5. und 6. Juli.

Keine Sonderschichten bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm

Darüber hinaus entfallen sowohl in Ingolstadt als auch in Neckarsulm alle für Juli ursprünglich geplanten Sonderschichten.

Die von den Arbeitsausfällen betroffenen Beschäftigten erhalten Detailinfos direkt von ihren Führungskräften und gehen für diesen Zeitraum in Kurzarbeit.

Welche weiteren Bereiche konkret von Kurzarbeit betroffen sein werden, hängt von der weiteren Entwicklung ab und entscheidet sich kurzfristig. Die betroffenen Beschäftigten werden dann direkt von ihren Führungskräften oder über aktualisierte Werkbekanntmachungen zur Fahrweise informiert. (nr)