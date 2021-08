Bei Rot über die Ampel: Drei Verletzte bei Unfall in Ingolstadt

Ein 32-Jähriger ist in Ingolstadt an der Kreuzung Münchner Straße/Südliche Ringstraße bei Rot über die Ampel gefahren. Nicht ohne Folgen.

Die Ampel zeigte noch rot, doch ein 32-Jähriger aus dem Kreis Eichstätt wollte am Sonntagnachmittag vom Brückenkopf geradeaus in die Münchner Straße fahren. Auf der querenden Südlichen Ringstraße stieß er jedoch mit dem Auto eines 43-Jährigen aus Ingolstadt zusammen. Nach dem Zusammenstoß schleuderten beide Autos in die Münchner Straße.

Der Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf rund 25.000 Euro

Beide Fahrer sowie die 25-jährige Beifahrerin im Auto des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 25.000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle unterstützte die Berufsfeuerwehr aus Ingolstadt bei der Absicherung der Unfallstelle. Diese musste für rund eine Stunde teilweise gesperrt werden. (nr)