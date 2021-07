Betrunken am Steuer: 24-Jährige rammt mehrere Autos in Ingolstadt

Eine 24-Jährige hat am Sonntag mehrere geparkte Autos in Ingolstadt angefahren und einen ordentlichen Schaden hinterlassen. Grund für die Karambolage dürfte der Promillewert der Frau gewesen sein.

Eine 24-Jährige aus dem Kreis Pfaffenhofen hat am Sonntagabend gegen 23.35 Uhr zwei Autos angefahren, die am Rand der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt geparkt waren. Nach dem Unfall bog sie in die Alban-Berg-Straße ab und fuhr dort wieder gegen ein geparktes Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde das Auto noch gegen einen weiteren Wagen geschoben, der wiederum ebenfalls gegen ein vor ihm geparktes Fahrzeug stieß.

Der Schaden bei dem Unfall in Ingolstadt beläuft sich auf rund 40.000 Euro

Die Frau kümmerte sich auch hier nicht um den Schaden , sondern fuhr weiter, bis sie gegen ein weiteres Auto stieß, das am linken Fahrbahnrand geparkt war. Bei der Unfallserie entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Das Auto der 24-Jährigen, die nicht verletzt wurde, sowie zwei angefahrene Fahrzeuge waren total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Ein Alkoholtest hat bei der Fahrerin einen Wert von 1,7 Promille ergeben. Während der Unfallaufnahme waren die Polizisten dann auch noch von einer unbeteiligten Frau beleidigt worden, bei der ein Alkoholtest 1,8 Promille ergab. (nr)