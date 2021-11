Ingolstadt

Betrunkener Autofahrer biegt in Ingolstädter Fußgängerzone ein

Mit 1,7 Promille ist am Donnerstag ein Mann durch die Ingolstädter Fußgängerzone gekurvt.

Ein 62-jähriger Ingolstädter ist der Polizei am Donnerstagabend in Ingolstadt aufgefallen, nachdem er mit seinem Auto von der Milchstraße in die Fußgängerzone eingefahren war. Als der Mann weiter in die Theresienstraße abbiegen wollte, hielten ihn die Beamten eigenen Angaben zufolge zur Kontrolle an. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der 62-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, heißt es in dem Bericht abschließend. (nr)

