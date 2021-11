Betrunkener pinkelt in Ingolstadt auf den Gehweg und wird dann auch noch aggressiv

Ein 72-Jähriger hat in Ingolstadt auf einen Gehweg gepinkelt. Als ihn ein Mann ansprach, das zu unterlassen, wurde er auch noch recht aggressiv.

Äußerst ungebührlich verhielt sich ein 72-jähriger Ingolstädter laut Polizei am Montagnachmittag. Nachdem er zunächst auf den Gehweg der Gaimersheimer Straße uriniert hatte, wurde er von einem 41-jährigen Mann aufgefordert, dies zu unterlassen.

Der 72-Jährige beleidigte in Ingolstadt mehrere Passanten

Der 72-Jährige zeigte sich jedoch wenig einsichtig und begann, den 41-Jährigen zu beleidigen. Auch weitere Passanten wurden in der Folge durch den 72-jährigen Mann beleidigt. Gegenüber der eigetroffenen Streifenbesatzung zeigte sich der Mann ebenfalls wenig einsichtig. Nachdem er aggressiv wurde und versuchte, die Beamten zu provozieren, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und musste den Abend in der Ausnüchterungszelle verbringen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. (nr)