Corona in Ingolstadt: Die Lage ist „dramatisch“

Die Corona-Lage in Ingolstadt und der Region spitzt sich immer weiter zu.

Plus Alle Krankenhäuser in der Region haben sich Mittwochnacht von der Notfallversorgung abgemeldet, ihre Intensivbetten sind belegt. Die Zahl der Neuinfizierten in Ingolstadt ist auf Rekordhoch, der Chirstkindlmarkt abgesagt.

Von Dorothee Pfaffel

Ministerpräsident Markus Söder hat am Mittwoch für Bayern den Katastrophenfall ausgerufen. Die Stadt Ingolstadt reagierte darauf prompt – mit einer Sitzung der Führungsgruppe Katastrophenschutz am Donnerstagvormittag. In der kurzfristig anberaumten Pressekonferenz danach nannte Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf die Lage „dramatisch“. Dr. Andres Tiete, Geschäftsführer des Ingolstädter Klinikums, ging noch weiter. Er sagte: „Die Situation im Klinikum ist eskaliert.“

