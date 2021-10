Ingolstadt

12:56 Uhr

Corona in Ingolstadt: Immer mehr Ungeimpfte auf Intensivstation

Plus Während sich in der Gesellschaft Entspannung breitmacht, ist die Intensivstation in Ingolstadt fast voll. Fast alle Corona-Patienten sind nicht geimpft. Wie zwei Pflegerinnen damit umgehen.

Von Michael Kienastl

Eigentlich machen beide ihren Job gerne. Tagtäglich versuchen sie, Schwerstkranken zu helfen und sie vor dem Tod zu bewahren. Doch tagtäglich stellen sie auch fest: Oft hätte eine Entscheidung im Vorfeld viel Leid verhindern können. „Diese Erkenntnis – das macht etwas mit einem“, sagt Lisa Brucklacher mit leicht zitternder Stimme. Wie ihre Kollegin Claudia Weise ist sie Pflegerin auf der Corona-Intensivstation am Klinikum Ingolstadt und steht dort seit Monaten an vorderster Front im Kampf gegen das Virus. Hier ist die Krankenhausampel nicht grün, sondern dunkelrot.

