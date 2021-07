Ingolstadt

13:16 Uhr

Daniel Behle konzertiert in Ingolstadt: Ein großer Tenor unserer Zeit

Plus Daniel Behle und Oliver Schnyder lieferten dem Publikum im Theaterfestsaal in Ingolstadt einen eindrucksvollen Liederabend. Die Höhepunkte in der Retrospektive.

Von Johannes Seifert

In einem Brief vom 31. März 1824 an den befreundeten Maler Leopold Kupelwieser schreibt Schubert: „ In meinen Liedern (er hatte immerhin an die 600 komponiert) hab’ ich wenig Neues gemacht“… Dennoch ist dessen „Schwanengesang“ bis heute berühmt und charakterisiert in besonderer Weise das „Kunstlied“ erster Güte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen