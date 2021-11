Ingolstadt

vor 17 Min.

Das Rathaus in Ingolstadt wird zum Taubenschlag

An zwei Bahnhöfen in Ingolstadt gibt es bereits positive Erfahrungen mit dem Augsburger Modell. Dabei soll die Zahl der Tauben in Ingolstadt deutlich dezimiert werden.

Im Dachgeschoss des Alten Rathauses wurde auf Initiative von Bürgermeisterin Petra Kleine ein Taubenschlag eingerichtet. Dafür wurde ein bisher nicht genutzter Bereich im Speicher des Rathauses umgebaut, teilt die Stadt Ingolstadt mit. Die ersten Tauben sind bereits ins Alte Rathaus gezogen Die ersten Tauben sind bereits eingezogen. Diese sogenannten Locktauben bleiben mehrere Wochen im Taubenschlag und sollen durch ihr Gurren andere Tauben anlocken. Der Taubenschlag im Alten Rathaus ist bereits der dritte Taubenschlag dieser Art im Stadtgebiet. Um den laufenden Betrieb kümmern sich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer um Manuela Kellner. In dem neuen Taubenschlag finden bis zu 400 Tauben Platz. In der Ingolstädter Altstadt gibt es geschätzt 600 wild lebende Tauben. Der Taubenschlag in Ingolstadt orientiert sich am Augsburger Modell Der Taubenschlag folgt dem so genannten Augsburger Modell. Das bedeutet, dass die Tauben im Taubenschlag gefüttert werden und so nicht auf Nahrungssuche gehen müssen. Das wiederum vermeidet Verschmutzungen und Belästigungen im öffentlichen Raum. Weiter erfolgt eine Geburtenkontrolle durch die Entnahme von Eiern, die durch Imitate ersetzt werden. Die echten Eier werden eingesammelt und dem Zoo Wasserstern zum Verfüttern überlassen. „Der Eiertausch ist die einzige erfolgversprechende Art, um die Tauben-Population zu kontrollieren“, heißt es weiter in der Mitteilung. Verjagen oder Vergrämen seien keine sinnvollen Alternativen, da die Tiere immer wieder zu ihrem Nest zurückkehrten. Lesen Sie dazu auch Unterstall Plus Sie sitzen nicht auf Tauben- sondern Gipseiern

Neuburg Plus Neuburg plant einen Schlag gegen die Taubenplage

Augsburg Plus Probleme mit Tauben: Das "Augsburger Modell" wird Vorbild für andere Städte In Ingolstadt gilt ein Taubenfütterungsverbot Bürgermeisterin Petra Kleine wies nochmals ausdrücklich auf das Taubenfütterungsverbot im Stadtgebiet hin. „Wenn Tauben an anderen Stellen gefüttert werden, erfüllt der Taubenschlag seinen Sinn nicht.“ (nr)

Themen folgen