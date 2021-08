Ingolstadt

vor 33 Min.

Das Wonnemar in Ingolstadt soll im Frühjahr wieder öffnen - mit einem neuen Namen

Plus Noch immer wird am ehemaligen Wonnemar in Ingolstadt gebaut. Doch ein Ende ist in Sicht. Im kommenden Jahr soll das Erlebnisbad wieder öffnen – zweieinhalb Jahre später als geplant.

Von Luzia Grasser

Eins ist schon jetzt sicher: Wenn das Wonnemar in Ingolstadt wieder eröffnen wird, dann wird es jedenfalls nicht mehr Wonnemar heißen. Denn nachdem die Stadt Ingolstadt das Erlebnisbad nach einigen Querelen Anfang des Jahres übernommen hat, wird es bald auch einen neuen Namen bekommen. Doch wann wird das Bad, das von den Verantwortlichen aktuell unter dem Arbeitstitel „Donautherme“ geführt wird, überhaupt wieder aufmachen? Darauf kann auch Thomas Hehl, Geschäftsführer der Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, zumindest nur eine ungefähre Antwort geben. Dieses Jahr jedenfalls wird es nicht mehr sein, vermutlich erst im kommenden Frühjahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen