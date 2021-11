Ingolstadt

vor 33 Min.

Die Eisarena am Schloss in Ingolstadt ist abgesagt

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Die Eisarena im Schloss in Ingolstadt findet auch in diesem Jahr wegen Corona nicht statt.

Lange hatten die Veranstalter gehofft, doch nun ist klar: Auch in diesem Jahr wird es keine Eisarena am Schloss in Ingolstadt geben.

Der Christkindlmarkt in Ingolstadt ist abgesagt und auch die Eisarena am Paradeplatz wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das bestätigte Thomas Deiser, Vorsitzender des Ingolstädter Innenstadtvereins In-City. Auf 450 Quadratmeter Fläche sollten dort ab Donnerstag Hobbyeisläufer 45 Tage lang ihre Runden drehen können. Doch das Vergnügen fällt auch in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. Deiser hofft allerdings, dass die Eisarena vor der Kulisse des Neuen Schlosses im kommenden Jahr wieder aufgebaut werden kann. (nr) Lesen Sie dazu auch Advent Eisarena weitere drei Jahre gesichert

Neuburg Plus Weihnachtsmarkt-Absage trifft Schausteller in Neuburg und Ingolstadt hart

Ingolstadt Plus Corona in Ingolstadt: Die Lage ist „dramatisch“

Themen folgen