Die Monstertrucks kommen nach Ingolstadt

In Ingolstadt finden an den beiden kommenden Wochenende insgesamt vier Monster Truck Shows statt. Die Mitwirkenden werden dabei zahlreiche Stunts zeigen.

Qualmende Räder, fliegende Autos und waghalsige Stunts – das versprechen die Veranstalter der Show „Flying Monster Trucks“ den Zuschauern. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 29. August, sowie am Sonntag, 5. September, jeweils um 11 und 15 Uhr, auf dem Parkplatz von Thomas Philipps (Roderstraße 9) in Ingolstadt statt. 90 Minuten lang werden die Gebrüder Frank ihre Stunts mit den Trucks, Motorrädern und Quads zeigen.

Das eigene Auto verschrotten lassen? Bei der Monster Truck Show ist das möglich

Wer selbst sehen möchte, wie sein eigenes Auto verschrottet wird, der kann sich bei den Veranstaltern melden. Sie suchen immer wieder alte Fahrzeuge oder Schrottautos – und die ehemaligen Besitzer dürfen die Show dann kostenlos besuchen und bei der Zerstörung des Autos live dabei sein. Karten gibt es direkt vor Ort, der Verkauf beginnt eine Stunde vor Show-Start. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. (nr)