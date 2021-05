Diese neuen Lockerungen gelten für die Landesgartenschau in Ingolstadt

Der Inzidenzwert in Ingolstadt hat sich unter dem Wert von 100 gehalten. Das wirkt sich auch positiv auf die Landesgartenschau aus. Auf welche Lockerungen sich Besucher nun freuen dürfen.

Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz bezogen auf die Stadt Ingolstadt den Wert 100 sieben Tage in Folge unterschritten hat, gibt es auf der Landesgartenschau weitere Lockerungen. Hier eine Übersicht.

Landesgartenschau in Ingolstadt: Das gilt für geschlossene Räume

Geöffnet für Besucher sind seit Dienstag die Ausstellungspavillons sowie die Blumenhalle. Die Besucherobergrenze für geschlossene Räume bemisst sich dabei nach dem Schlüssel zehn Quadratmeter pro Person. Außerdem wird es an den fünf Gastronomiestandorten auf dem Gartenschaugelände eine Mischform aus Außengastronomie und to-go-Angebot geben (siehe Punkt „Gastronomisches Angebot“).

Für das Freigelände wurde die maximale Besucherobergrenze auf 3444 Personen über den Tag verteilt erhöht. Gästeführungen und Gruppenbesuche sind aller Voraussicht nach ab dem 21. Mai möglich. Wird der Grenzwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greift ab dem zweiten Tag nach der dreimaligen Überschreitung die bisherige Regelung.

Die Geschäftsführer Thomas Hehl und Maximilian Heyland freuen sich über die positive Entwicklung: „Nach drei Wochen Landesgartenschau können wir die nächsten Schritte gehen, und unseren Besucherinnen und Besuchern noch mehr bieten. Damit kommen wir dem uneingeschränkten Landesgartenschauerlebnis immer näher.“

Im Detail umfasst das Sicherheits- und Hygienekonzept bei einer Inzidenz von unter 100 bezogen auf die Stadt Ingolstadt nun Folgendes:

Kontaktnachverfolgung: Hier müssen sich Besucher der Landesgartenschau anmelden

Um eine lückenlose Kontaktnachverfolgung sicherzustellen, ist es unabdingbar, dass sich alle Besucherinnen und Besucher vor einem Besuch der Landesgartenschau unter ingolstadt2020.de anmelden. Ein Einlass ist nur mit einer registrierten Dauerkarte oder Tageskarte in Verbindung mit kostenloser Einlasskarte möglich. Die Registrierung für Dauerkarten kann jederzeit unter ingolstadt2020.de/dauerkartenregistrierung erfolgen. Die Anmeldung für einen festen Besuchstag (Tageskarteninhaber) wird vorerst nur vier Tage im Voraus unter ingolstadt2020.de/besucheranmeldung freigeschaltet.

Personen, die keine Möglichkeit haben, sich online zu registrieren oder Tageskarten zu erwerben, können unter der Telefonnummer 0841/3052020 einen Termin vereinbaren und dann über Click & Collect Karten an den Kassen vor Ort kaufen. Außerdem ist es möglich, Dauerkarten zu personalisieren und zu registrieren sowie für Tageskartenbesitzer die Besucheranmeldung für einen festen Besuchstag durchzuführen. Der Service an den Kassen der Landesgartenschau vor Ort erfolgt ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvergabe.

Nur wer gesund und frei von Symptomen ist sowie keinen Kontakt mit einer infizierten Person hatte, darf die Landesgartenschau Ingolstadt besuchen. In ausgewiesenen Bereichen gilt FFP2-Maskenpflicht. Diese sind im Einzelnen: - Eingangsbereiche und Kassen - Blumenhalle - Gastronomie to-go - Ausstellungspavillons - Sanitäreinrichtungen - alle weiteren Innenräume Alle Besucher sind angewiesen, auf dem Gartenschaugelände den Mindestabstand von 1,5 Meter zueinander einzuhalten. Um in den Warteschlangen etwa. vor den Toiletten die notwendigen Abstände vorzugeben, sind Abstandsmarkierungen angebracht. An allen relevanten Stellen sind auf dem Gartenschaugelände Hinweisschilder mit den aktuell gültigen Hygieneregeln.

Auf der Landesgartenschau in Ingolstadt stehen Desinfektionsmittelspender bereit

Auf dem gesamten Gelände werden an neuralgischen Standorten Desinfektionsmittelspender bereitgestellt. Außerdem werden die Drehtore an den Ausgängen sowie die Sanitäreinrichtungen täglich mehrmals gereinigt und desinfiziert. Um die Einhaltung des gültigen Sicherheits- und Hygienekonzepts zu gewährleisten, wird zusätzliches Einlass- und Sicherheitspersonal eingesetzt.

Im Gelände der Landesgartenschau befinden sich fünf Gastronomiestandorte für Innen- und Außengastronomie. Seit Dienstag gibt es eine Mischform aus Außengastronomie und to-go-Angebot. Der Gastronom trägt dafür Sorge, dass an einem Tisch lediglich ein Hausstand Platz nimmt. Sollten Personen aus mehreren Hausständen an einem Tisch sitzen, muss ein negativer Corona-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorgelegt werden. Ebenso möglich ist die Vorlage eines Impfausweises, der die vollständige Schutzimpfung gegen Covid-19 bescheinigt oder ein Nachweis über die Genesung einer Covid-19 Erkrankung. Das Mitbringen von Getränken und Speisen auf das Gartenschaugelände ist möglich, ebenso ist das Picknicken innerhalb eines Hausstandes erwünscht.

Tagesaktuelle Infos über Regeln und Maßnahmen auf der Schau online unter ingolstadt2020.de.

