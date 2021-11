"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" feiert im Ingolstädter Stadttheater Premiere

Plus Das beliebte Wintermärchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ feiert auf der Bühne des Ingolstädter Stadttheaters Premiere. Warum das Stück mit dem bekannten Film wenig gemeinsam hat.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – das ist, wie eingefleischte Fans wissen, der Inbegriff von Weihnachten. Der deutsch-tschechische Märchenfilm aus dem Jahr 1973, der alle Jahre wieder vom ersten Advent bis Dreikönig im Programm deutscher Fernsehsender läuft (heuer gleich 13 mal), der als Buch, Soundtrack und Musical, mit Vorführungen unter Beteiligung ganzer Symphonieorchester, natürlich auf Fan-Seiten im Netz und mit einem Museum am einstigen Drehort im sächsischen Schloss Moritzburg, Kult wurde, bearbeitet für die Bühne? Das kann nur schief gehen.