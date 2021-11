Ingolstadt

Dringend Ersatz gesucht: Stadt Ingolstadt lässt Theater-Pläne von außen beurteilen

Plus Für das Stadttheater Ingolstadt sucht die Stadt nach einer Ersatzspielstätte. Bereits 2022 läuft für das Haus die Betriebserlaubnis aus. Über einen Ausweichort wird seit Jahren diskutiert.

Von Michael Heberling

Das Stadttheater Ingolstadt an der Schlosslände ist einer der markanten Bauten der Nachkriegsmoderne in Bayern und wurde in die Liste der Baudenkmäler der Stadt aufgenommen. Mittlerweile machen nicht nur Experten einen enormen Sanierungsstau bei dem 1964 von Hardt-Waltherr Hämer in Sichtbetonbauweise errichteten Gebäude aus.

