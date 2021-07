Ingolstadt

Ehepaar in Ingolstadt hat massive Probleme beim Einparken

Ein Ehepaar aus Ingolstadt hatte massive Probleme beim Einparken. Am Ende rückte sogar die Polizei an.

Erst wollte die Frau in eine Parklücke in Ingolstadt parken, dann versuchte der Mann sein Glück beim Einparken. Doch beide scheiterten. Am Ende rückte die Polizei an.

Massive Probleme beim Einparken hatte ein Ehepaar am Samstag in der Ingolstädter Forsterstraße. Zuerst versuchte die 34-jährige Frau, ihr Auto am Straßenrand zu positionieren – erfolglos. Nach mehreren Versuchen setzte sich ihr 36-jähriger Mann ans Steuer. Nun versuchte der sein Glück – und scheiterte ebenfalls. Nach mehreren Anläufen schaffte er es zwar schließlich in die Parklücke, fuhr dabei aber das vor ihm parkende Auto an. Der Ingolstädter besitzt überhaupt keinen Führerschein Um den Schaden kümmert sich das Paar jedoch nicht. Zeugen meldeten sich beim Besitzer des beschädigten Autos, der benachrichtigte daraufhin die Polizei. Die Beamten ermittelten schließlich das Paar. Die Frau berichtet von den vielen Einparkversuchen und gab auch an, dass ihr Mann überhaupt keinen Führerschein besitzt. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen. An den Autos ist nur ein geringer Schaden entstanden. (nr)



