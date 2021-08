Ingolstadt

Ein Jahr nach der Wahl: SPD-Fraktion in Ingolstadt zieht Bilanz

Plus Ein gutes Jahr ist seit der Kommunalwahl vergangen: Wie geht es der SPD in Ingolstadt mit einem OB aus den eigenen Reihen?

Von Luzia Grasser

Im vergangenen Jahr hatte Christian Scharpf geschafft, was viele nicht für möglich gehalten haben. In der Stichwahl setzte sich der OB-Kandidat der Ingolstädter SPD gegen Amtsinhaber Christian Lösel ( CSU) durch. Nach fast einem halben Jahrhundert hatte Ingolstadt wieder einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister. Zur stärksten Kraft im Rathaus hat es die SPD mit ihren neun Sitzen dennoch nicht geschafft. Hier hat die CSU mit 13 Sitzen immer noch die Mehrheit. Wie also fällt die Bilanz nach einem guten Jahr seit den Kommunalwahlen aus? Eines bestätigten die vier Stadträte Christian De Lapuente (Fraktionsvorsitzender), Veronika Peters und die beiden SPD-Urgesteine Manfred Schuhmann und Achim Werner: Die politische Arbeit mache unheimlichen Spaß, die Stimmung in der Partei sei sehr gut. Was, wie sie alle rückblickend betonen, nicht immer der Fall gewesen ist.

