Ingolstadt

20:00 Uhr

Eine Hochstaplerin? Ingolstädter Marieluise-Fleißer-Preisträgerin steht in der Kritik

Plus Der Marieluise-Fleißer-Preis geht in diesem Jahr an Schriftstellerin Ines Geipel, die ehemalige DDR-Sportlerin steht bezüglich ihrer Doping-Vergangenheit immer wieder in der Kritik.

Von Anna Hecker

Betrifft eine künstlerische Auszeichnung nur das Kunstwerk, oder auch die Person, die dahinter steht? Sprich, darf eine Künstlerin oder ein Künstler für ein Werk ausgezeichnet werden, wenn diese Person stark in der Kritik steht?

