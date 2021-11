Einer der besten deutschen Weinhändler: Weinschmecker aus Ingolstadt wird ausgezeichnet

Der Weinschmecker in Ingolstadt ist ganz offiziell einer der besten deutschen Weinfachhändler. Warum es den Preis gab, was einen guten Wein ausmacht und warum Jürgen Nüßler selbst keinen Lieblingswein hat

Die Frage wird ihm eigentlich jeden Tag gestellt, sagt Jürgen Nüßler. „Was ist denn Ihr Lieblingswein?“ Immerhin verkauft Nüßler Weine und ist im Oktober in seinem Metier ausgezeichnet worden. Beim Fachhandelspreis des Deutschen Weininstituts und der Zeitschrift Wein-Markt ist er auf den dritten Platz gekommen. Was also trinkt einer der besten Weinhändler Deutschlands selbst am liebsten? Nüßler sagt dann: „Heute den einen Wein, morgen einen anderen und übermorgen dann wieder einen ganz anderen.“ Einen Lieblingswein hat er nicht. Nur ein paar Flaschen im Keller, die er niemals trinken würde. Aus Erinnerung.

2010 hat sich Jürgen Nüßler mit seinem Hobby Wein selbstständig gemacht

Nüßler hat einst eine Kellner-Lehre gemacht. Dann später die Gastronomie im Kaufhaus Wagner in Ingolstadt geleitet. Im Jahr 2010 schließlich hat er sich mit dem Weinschmecker selbstständig gemacht. Viele Wochen im Jahr ist Nüßler in ganz Europa unterwegs, in Franken, an der Ahr, in Südtirol, am liebsten aber im Piemont. Fährt zu den Weingütern, deren Flaschen bei ihm im Geschäft stehen, an die 1000 Besuche müssen es längst gewesen sein. Oft sind welche seiner 18 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dabei. Sie schauen, wo der Wein wächst, wie er reift. Mal sind sie zu Gast bei traditionellen Winzern, mal bei einem der „jungen Wilden“. Immer kommen sie heim nach Ingolstadt mit einem neuen Wein im Gepäck, neuen Ideen und ganz vielen Geschichten von den Winzern.

Wein sei immer mit Gefühlen, Erinnerungen, Erfahrungen verknüpft, sagt Nüßler. Der Wein, den man mit dem letzten Urlaub oder einem besonders guten Essen verbinde, schmecke am besten, sagt er. Genauso sei es mit dem Wein eines Winzers, den man selbst einmal kennengelernt habe: „Wein ist Emotion“.

Im Weinschmecker gibt es nur Weine aus Europa

Bei Nüßler im Regal stehen nur Weine aus Europa: aus Deutschland, Italien, auch einige aus Österreich und Spanien. Wer nach Etiketten aus Kalifornien, Südafrika und Neuseeland sucht, der wird bei Jürgen Nüßler nichts finden. „Aus Überzeugung“ habe er keine Weine aus Übersee, sagt er. „So lange wir so gute Weine in Deutschland und Europa haben.“

Der Riesling gehört zu den aktuellen Trendweinen

Mittlerweile haben viele junge Winzer den Weinmarkt aufgemischt. Sie sagen dem Bocksbeutel adieu, werden peppiger in ihrem Auftreten und kreieren viel Neues. Althergebrachte Traditionen wie die, dass Weißwein zu Fisch und Rotwein zu Fleisch gehöre, sind längst nicht mehr Gesetz. Zur fränkischen Bratwurst werde genauso Wein gereicht wie zu den Austern aus Sylt ein Riesling. Überhaupt der Riesling. Er gehöre zu den aktuellen Trendweinen, sagt Nüßler. Genauso wie Grau- oder Weißburgunder. Die deutschen Weißweine könnten mittlerweile auf eine große Fangemeinde zählen.

Seit gut fünf Jahren gehören dazu auch immer mehr junge Leute, hat Nüßler beobachtet: „Die sind interessiert und wollen Qualität haben.“ Genau diesen Anspruch hat Nüßler auch während der Pandemie beobachtet: Zu Hause ist mehr Wein und hochwertigerer Wein getrunken worden, „auch wenn wir in Bayern eine Biernation sind“.

Doch wie wird der Wein des aktuellen Corona-Jahres? Der 2021er werde in Deutschland ein guter Durchschnittswein werden, sagt Nüßler. In Italien aber werde er „besser als sonst“ sein. Schlechte Nachrichten jedoch kommen aus Frankreich: Für den Champagner war’s dieses Jahr schlichtweg zu nass.