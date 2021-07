Einfamilienhaus in Ingolstadt brennt: Kripo ermittelt

Im Ingolstädter Ortsteil Unterhaunstadt hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Das Feuer ist wohl in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen. Jetzt ermittelt die Kripo.

Am Freitag gegen 12 Uhr hat ein Einfamilienhaus in der Deschinger Straße in Ingolstadt-Unterhaunstadt gebrannt. Wie die Polizei berichtet, entstand bei dem Feuer ein Schaden von schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Weil Einfamilienhaus in Ingolstadt brannte: Straße wurde gesperrt

Die Feuerwehren Ingolstadt konnten den Brand löschen. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße gesperrt, heißt es weiter. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem der Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen.

Die Ermittlungen zur Klärung der noch unbekannten Brandursache dauern an. Eine vorsätzliche Brandstiftung schließen die Kriminalbeamten jedoch aus. (nr)