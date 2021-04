Ingolstadt: Eröffnung der Landesgartenschau hängt allein vom Inzidenzwert ab

Wann und unter welchen Bedingungen ein Besuch in der Landesgartenschau in Ingolstadt möglich ist und wie die digitale Eröffnungsfeier ablaufen soll.

Die Landesgartenschau Ingolstadt wurde von offizieller Seite rechtlich als „Botanischer Garten“ eingeordnet. Damit ist die geplante Eröffnung am kommenden Mittwoch, 21. April, von der Sieben-Tage-Inzidenz in Ingolstadt abhängig.

Nach aktuellem Stand muss der Wert von 100 drei Tage lang hintereinander unterschritten sein, damit die Schau zwei Tage danach öffnen kann. „Wir sind froh, der Öffentlichkeit nun Richtlinien an die Hand geben zu können, wann und unter welchen Bedingungen ein Besuch der Landesgartenschau Ingolstadt möglich ist“, so Geschäftsführer Maximilian Heyland. Weiter gilt, dass sich auf dem Freigelände 20 Besucher pro Quadratmeter aufhalten dürfen und damit 2500 Personen über den Tag verteilt. In Innenräumen müssen pro Besucher 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Die digitale Eröffnungsfeier findet am kommenden Mittwoch voraussichtlich wie geplant im kleinen Rahmen unter anderem mit Markus Söder und Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf statt. Die Veranstaltung wird per Live-Stream auf der Website des Landesgartenschau übertragen.

