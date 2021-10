Exhibitionist belästigt in Ingolstadt eine Spaziergängerin

Ein unbekannter Exhibitionist hat in Ingolstadt eine Spaziergängerin belästigt. Eine Joggerin schaltete daraufhin die Polizei ein, die jetzt nach dem Mann sucht.

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Montag eine Frau im Ingolstädter Stadtteil Oberhaunstadt belästigt. Jetzt ermittelt die Kripo.

Der Exhibitionist zeigte sich der Spaziergängerin in Oberhaunstadt

Die 29-jährige Spaziergängerin ging laut Polizei zwischen 16.30 und 16.50 Uhr durch die Parkanlage Am Augraben in Oberhaunstadt. Im Bereich des Peter-und Paul-Weges bemerkte sie einen im Gebüsch stehenden Mann. "Er hatte die Hose bis zu den Knien heruntergelassen und manipulierte mit seiner Hand an seinem entblößten Glied", heißt es im Polizeibericht. Dabei blickte er der Frau direkt in die Augen.

Der Exhibitionist befand sich nach einer halben Stunde noch immer an derselben Stelle

Als sie eine halbe Stunde später nochmals an derselben Stelle vorbeikam, stand der Mann immer noch onanierend im Gebüsch. Eine vorbeikommende Joggerin alarmierte daraufhin die Polizei. Trotz einer sofortigen Fahndung blieb der Mann allerdings verschwunden. Der Verdächtige soll etwa 30 Jahre alt sein und 1,80 Meter groß. Laut Polizei hat er blaue Augen, schwarze kurze Haare und ist schlank. Zur Tatzeit trug er ein graues Outfit. Er hat keine Brille und keinen Bart.

Die Kripo Ingolstadt bittet um Hinweise von Zeugen

Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um die Hinweise von Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 melden können. (nr)