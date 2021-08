Exhibitionist in Ingolstadt: Mann zieht sich vor zehnjährigem Mädchen aus

Ein unbekannter Mann zieht sich in Ingolstadt vor einem zehnjährigen Mädchen aus. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach dem Exhibitionisten.

Ein bislang unbekannter Mann trat einem zehnjährigen Mädchen am Montag als Exhibitionist gegenüber. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet Zeugen sich zu melden.

Exhibitionist zieht sich in Ingolstadt vor einer Zehnjährigen aus

Die Geschädigte befuhr laut Polizei am Montagvormittag mit einem City-Roller den Peter-und-Paul-Weg in Ingolstadt. Gegen 11.35 Uhr kam ihr ein Mann mit heruntergelassener Hose entgegen und zeigte somit sein Glied vor. Im Anschluss fuhr das Mädchen sofort nach Hause und vertraute sich seiner Mutter an, die umgehend die Polizei verständigte.

Eine Fahndung, in die mehrere Streifenwägen eingebunden waren, führte nicht zur Ergreifung des Mannes. Der Exhibitionist kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,80 Meter groß

- kurze schwarze Haare

- bekleidet mit langer dunkler Jogginghose, weißem T-Shirt und Turnschuhen

- kein Bart und keine Brille

Exhibitionist in Ingolstadt: Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/93430 in Verbindung zu setzen. (nr)