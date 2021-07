Exhibitionist tritt am Kempe-Weiher in Ingolstadt auf

Ein Exhibitionist ist am Kempe-Weiher im Ingolstädter Ortsteil Zuchering einer 39-Jährigen gegenüber getreten. Kurz nach der Tat konnte die Polizei einen 20-Jährigen festnehmen.

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 20-Jährigen festgenommen, der am Kempe-Weiher in Zuchering einer 39-jährigen Ingolstädterin "auf unsittliche Art und Weise gegenübergetreten" sein soll, wie es im Polizeibericht heißt. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.

Die Frau aus Ingolstadt ging am Kempe-Weiher spazieren

Die Frau ging gegen 20 Uhr am Weiher spazieren, als ihr der Tatverdächtige entgegen kam. Er fixierte seinen Blick laut Polizei auf die Frau, während sich seine Hand im Genitalbereich außerhalb seiner Hose befand. Die Ingolstädterin ging um den Weiher herum nach Hause, wobei ihr der junge Mann abermals entgegenkam, sie anstarrte und sein Geschlechtsteil aus der Hose holte.

Der Freund der Frau entdeckte den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts

Die 39-Jährige flüchtete sich nach Hause, wo sie ihrem Freund von der Begegnung erzählte. Dieser konnte den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatorts feststellen und rief umgehend die Polizei.

Der 20-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen

Der 20-Jährige wurde von Beamten der Polizeiinspektion Ingolstadt vorläufig festgenommen. Nachdem auf der Dienststelle alle polizeilichen Maßnahmen getroffen worden waren, wurde der Tatverdächtige entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen. (nr)