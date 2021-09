Feuer an Tankstelle in Ingolstadt: Polizei sucht den Täter

Ein Unbekannter hat an einer Tankstelle in Ingolstadt ein Feuer gelegt. Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Brandstifter.

In der Nacht auf Montag um kurz nach Mitternacht hat eine bislang unbekannte Person Feuer auf den Gelände einer Tankstelle an der Münchner Straße in Ingolstadt gelegt.

Ein Zeuge entdeckte den Brand an der Tankstelle in Ingolstadt

Ein aufmerksamer Zeuge, der kurz darauf die Tankstelle passierte, entdeckte laut Polizei den Brand und konnte diesen sofort mit dort gefüllten Waschwassereimern löschen. Anschließend informierte er die Tankstellenangestellte, um die Polizei zu verständigen. Der Unbekannte war zu Fuß in Richtung Süden geflüchtet und konnte trotz einer sofortigen Fahndung entkommen.

Vom Tatverdächtigen gibt es Videoaufnahmen von der Tankstelle in Ingolstadt

Aufgrund des noch in der Nacht gesicherten Videomaterials gibt es eine Beschreibung des Verdächtigen: Der Mann ist schlank und trug zur Tatzeit schwarze Schuhe, eine schwarze Hose und einen dunklen Kapuzenpullover, darüber ein grünes T-Shirt.

Die Kripo Ingolstadt nimmt Hinweise unter der Nummer 0841/9343-0 entgegen. (nr)