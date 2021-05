Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ingolstadt

Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr in Ingolstadt ausrücken. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses hat es gebrannt, die Ursache ist noch unklar.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt in Brand geraten. Alle Personen, die sich im Haus befanden, konnten laut Polizei rechtzeitig evakuiert werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei etwa 50.000 Euro. Jetzt ermittelt die Kripo.

In dem Mehrfamilienhaus in Ingolstadt leben 47 Menschen

Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als sie am Haus eintraf, hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen, in dem aktuell 47 Personen gemeldet sind. Alle Anwesenden konnten das Haus unverletzt verlassen. Nachdem die Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Ingolstadt abgeschlossen waren, wurde die Wohnung im fünften Stock, in der das Feuer ausgebrochen war, für die Branduntersuchungen der Kriminalpolizei Ingolstadt sichergestellt. Alle anderen Bewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten gegen 2.30 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (nr)

Lesen Sie auch: