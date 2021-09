Ingolstadt

Fortsetzung im Heilpraktiker-Prozess: Angeklagte äußert sich zur Wirkung von BG-Mun

Plus Im Prozess um die Schrobenhausener Heilpraktikerin am Landgericht Ingolstadt sollten die heimlich gedrehten Aufnahmen von stern-TV die Angeklagte entlasten. Warum die Verteidigung nun zurückrudert.

Von Andreas Müller

Video-Vorführung am Ingolstädter Landgericht: Am Mittwoch wurden im Betrugsprozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und einen Ingolstädter Unternehmer die Originalaufnahmen gezeigt, die das Fernsehmagazin stern-TV mit versteckter Kamera in der Praxis der Frau gedreht hatte. Beim Prozessauftakt waren sich die Verteidiger sicher, dass die Aufnahmen ihre Mandantin entlasten. Ob dies tatsächlich so ist, ist fraglich.

