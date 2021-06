Fünf Festnahmen nach Entführung eines 15-Jährigen in Ingolstadt

Ein 15-Jähriger war in Ingolstadt tagelang verschleppt und misshandelt worden. Jetzt hat de Polizei den Hauptverdächtigen in Spanien festgenommen. Hintergrund waren wohl Drogengeschäfte.

Seit Mitte April war ein 15-Jähriger aus Ingolstadt vermisst worden. Einige Tage später ist der Jugendliche schließlich wieder aufgetaucht und konnte der Polizei übergeben werden. Wie sich herausstellte, war er aus der Wohnung eines Bekannten entführt und dann tagelang misshandelt und gegen seinen Willen in Ingolstadt festgehalten worden. Jetzt hat die Polizei fünf Tatverdächtige ermittelt, drei von ihnen sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Der Hauptverdächtige konnte in Spanien ausfindig gemacht werden und wurde schließlich nach Deutschland überstellt. Hintergrund des Entführungsfalls sind offenbar Drogengeschäfte.

Alle Tatverdächtigen stammen aus Ingolstadt

Die Kriminalpolizei Ingolstadt, die mit einer in der Spitze mit bis zu 70 Beamtinnen und Beamten besetzten Ermittlungsgruppe nach dem jungem Mann gefahndet hatte, ermittelte auch weiter, nachdem der 15-Jährige gefunden worden war. Bislang konnte sie fünf Tatverdächtige ermitteln, die alle aus Ingolstadt stammen und zwischen 17 und 47 Jahre alt sind. Vier der Verdächtigen konnten in Ingolstadt festgenommen werden. Es erging jeweils ein Haftbefehl, der laut Polizei gegen Auflagen bei zwei mutmaßlichen Geiselnehmern außer Vollzug gesetzt wurde.

Der Hauptverdächtige hatte sich nach Spanien abgesetzt

Der als Hauptverdächtiger ermittelte fünfte Beteiligte, ein 21-jähriger Ingolstädter, hatte sich nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Er konnte am 17. Juni nach einer ziemlich aufwändigen Fahndung in Zusammenarbeit mit der spanischen Polizei in Marbella festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat daraufhin einen Auslieferungsantrag an die spanischen Behörden übermittelt, dem innerhalb kürzester Zeit stattgeben worden ist. Der Mann wurde am Montag an die deutschen Behörden überstellt, seit Dienstag ist er in Untersuchungshaft. Derzeit werden bei der Kripo weiterhin intensive Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat geführt. (nr)