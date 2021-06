Ingolstadt

13:16 Uhr

Fünf Tage unter 50: In Ingolstadt werden die Corona-Regeln gelockert

In Ingolstadt werden die Corona-Regeln gelockert. Künftig fällt in vielen Bereichen die Testpflicht weg.

Die Corona-Inzidenz in Ingolstadt lag an fünf Tagen hintereinander unter dem Wert von 50. Somit werden die Corona-Regeln gelockert und in vielen Bereichen fällt die Testpflicht weg.

