Georgisches Kammerorchester: Mehr Geld für die Musiker

Erstmals wird es für die Musikerinnen und Musiker des Georgischen Kammerorchesters einen Tarifvertrag geben, außerdem steht ein neuer Geschäftsführer in den Startlöchern.

In diesem Sommer ändert sich vieles für das Georgische Kammerorchester (GKO): Erstmals wird es einen Tarifvertrag mit den Musikern geben. Zudem wird das Orchester mit Miguel Angel Parera Salva einen Vollzeit-Geschäftsführer bekommen – auch das eine Premiere. Nicht zuletzt gibt es auch einen Wechsel bei der künstlerischen Leitung: Auf Ruben Gazarian folgt Ariel Zuckermann, der das GKO bereits in den Jahren 2006 bis 2011 als Chefdirigent geleitet hat.

Erstmals gibt es einem Tarifvertrag beim Georgischen Kammerorchester

„Nach vielen Jahren der wirtschaftlichen Unsicherheit wird es nun erstmalig einen Haustarifvertrag geben, der die Stellung des Orchesters und seine herausragenden Leistungen honoriert“, heißt es in einer Mitteilung des Orchesters. Gerade langjährige Musiker werden von einer Gehaltserhöhung profitieren, die laut Tobias Klein, Ingolstädter Kulturamtsleiter und bislang Geschäftsführer des GKO, bis zu 80 Prozent betragen kann. Künftig wird das GKO als sogenanntes A-Orchester eingestuft. Damit ist der Weg frei gemacht für eine weitere Professionalisierung.

Miguel Angel Parera Salva wird Geschäftsführer beim Georgischen Kammerorchester

Eine zweite Veränderung ist die Neuschaffung der Vollzeitstelle des Geschäftsführers, die ab dem 1. August Miguel Angel Parera Salva übernimmt. Der Spanier stammt aus Mallorca und war zuletzt als Orchestermanager des Swiss Orchestra tätig. Als künstlerischer Leiter kehrt Ariel Zuckermann zum Orchester zurück. Ende Juli ist er erstmals wieder in Konzerten des GKO vor Live-Publikum zu erleben.

Die Gehälter der Musiker des GKO konnten erhöht werden

In der Mitteilung heißt es weiter, dass diese Neuausrichtung das Ergebnis langjähriger vertrauensvoller Verhandlungen zwischen der Stadt Ingolstadt, dem Orchester und dem Freundeskreis des GKO gewesen sei mit dem Ziel, das Orchester für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu rüsten und es gleichzeitig als Fixpunkt der Kulturszene in Ingolstadt weiter zu etablieren. Ausgangspunkt der Entwicklungen waren die wirtschaftliche Sanierung, eine gefestigte Struktur und eine künstlerische Weiterentwicklung gleichermaßen. So wurde das Orchester seit dieser Zeit mehrfach und erstmalig zu nationalen und internationalen Gastspielreisen eingeladen, die Abonnementzahlen stabilisierten sich und die Gehälter der Musikerinnen und Musiker konnten erhöht werden.

Manfred Schuhmann, Vorsitzendes Freundeskreises, und Gazarian haben die Analyse durch ein externes Gutachten angestoßen, welches schließlich 2019 bei der Firma Metrum (Unternehmungsberatung für Kultur und Bildung) in Auftrag gegeben wurden und dessen Ergebnisse die Grundlage der jetzigen Beschlüsse sind. (nr)