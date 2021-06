Großraum Ingolstadt: Wieder unter 8000 Arbeitslose in Region 10

In der gesamten Region 10 mit Ingolstadt sowie den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt. Hier die genaue Übersicht.

Zum dritten Mal in Folge war im zu Ende gegangenen Monat Mai die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Ingolstadt rückläufig. Der Bestand an arbeitslosen Personen sank mit 7592 unter das Vorjahresniveau, das allerdings ebenfalls bereits stark von der Pandemie beeinflusst war. „Vor zwei Jahren, Ende Mai 2019, waren noch 5406 Betroffene auf Arbeitssuche“, bilanziert Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die Entwicklung.

Mit einem Rückgang von insgesamt 420 Bürgerinnen und Bürger unterschritt die Arbeitslosigkeit im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen erstmals seit Dezember wieder die Marke von 8000 Betroffenen. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Punkte auf 2,6 Prozent, vor Jahresfrist lag sie bei 2,8 Prozent, im Mai 2019 bei 1,9 Prozent. Die Entspannung am Arbeitsmarkt beschränkt sich aktuell auf die Kundinnen und Kunden der Arbeitsagentur, während im Bereich der Jobcenter keine Entlastung spürbar ist.

Auch der rückläufige Trend bei der Kurzarbeit setzt sich fort

„Während vor allem Jüngere unter 25 Jahren vom positiven Trend profitieren, tun sich Menschen mit längerer Arbeitslosigkeit schwer, einen passenden Arbeitsplatz zu finden“, erklärt Johannes Kolb.

Im Mai zeigten 51 Betriebe im Bezirk der Agentur für Arbeit Ingolstadt erstmalig Kurzarbeit an. Der rückläufige Trend der letzten Monate setzte sich damit fort. Insgesamt gingen bei der Agentur für Arbeit Ingolstadt seit Beginn der Pandemie 7066 Anzeigen ein.

"Viele Jugendliche sind verunsichert, ob sie überhaupt eine Ausbildungsstelle finden können"

Der Ausbildungsmarkt steht 2021 unter besonderen Vorzeichen. Das Angebot an Ausbildungsplätzen fällt im laufenden Beratungsjahr um 3,7 Prozent etwas geringer aus. Insgesamt wurden im laufenden Beratungsjahr 3419 Berufsausbildungsstellen zur Besetzung gemeldet, von denen momentan noch 1733 unbesetzt sind. Mehr Sorgen bereitet der Rückgang bei den Bewerberinnen und Bewerbern. So haben sich bis Ende Mai 6,2 Prozent weniger junge Menschen ausbildungssuchend gemeldet als vor einem Jahr. 2304 junge Menschen nehmen für den Ausbildungsstart im September die Dienste der Berufsberatung in Anspruch, 863 davon sind noch nicht fündig geworden. „Viele Jugendliche sind verunsichert, ob sie überhaupt eine Ausbildungsstelle finden können. Dabei sind die Chancen nicht nennenswert schlechter als in den Vorjahren. Rechnerisch ist das Verhältnis von Ausbildungssuchenden zu Ausbildungsplätzen nach wie vor positiv“, erläutert der Agenturchef. „Unser Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht davon aus, dass zum Jahresende das Vorkrisenniveau erreicht wird“, meint Kolb.

Entscheidender Faktor bei der Entwicklung der kommenden Monate bleibt die Pandemiebekämpfung. Nach wie vor agieren die Unternehmen bei Neueinstellungen zurückhaltend. „Zunächst werden die Beschäftigten aus der Kurzarbeit zurückgeholt, ehe an eine Personalmehrung gedacht wird“, erklärt dazu der Agenturleiter. (nr)

Lesen Sie auch: