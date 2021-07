Gruppen attackieren zwei Männer beim Ingolstädter Klenzepark

Im Laufe der Samstagnacht wurden der Polizei im Bereich des Ingolstädter Klenzeparks zwei Körperverletzungen mitgeteilt.

In einem Fall ist ein 27-jähriger Ingolstädter von einer etwa vierköpfigen Personengruppe beim Klenzepark in Ingolstadt mit einem Pfefferspray attackiert und dadurch leicht verletzt worden, berichten die Beamten. In einem weiteren Fall hat eine Gruppe einen 25-Jähriger angesprochen und dann mit Fäusten geschlagen.

Männer beim Klenzepark geschlagen: Polizei Ingolstadt sucht Zeugen

Der Mann musste im Anschluss zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. In beiden Fällen flüchteten die bislang Unbekannten auf Fahrrädern. Ein Tatzusammenhang werde derzeit geprüft, heißt es weiter. Zeugen, die Angaben zu den Fällen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0841/9343-2222 bei der Polizeiinspektion Ingolstadt zu melden. (nr)