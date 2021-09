Ingolstadt

12:58 Uhr

Gut behütet: So war der Auftakt der Hutschau "Mut zum Hut" in Ingolstadt

Ein außergewöhnlicher Hut für eine extravagante Kundin: Hutmacherin Irina Sardareva aus Bulgarien hat für jede Dame den passenden Kopfschmuck – vorausgesetzt, es soll ein Modell in bunten Farben und ausgefallenen Formen sein.

Plus Mehr als 30 Modistinnen, Hutmacher und Goldschmiede stellen ihre Kreationen bei „Mut zum Hut“ aus. Zum ersten Mal wird die Schau nicht im Neuburger Schloss, sondern in Ingolstadt veranstaltet. Wie kommt das an?

Von Anna Hecker und Elisa-Madeleine Glöckner

Manche Dinge sind aus der Zeit gefallen und deshalb zeitlos. So der Hut. Und eine, die um diese Tatsache weiß, die mit ihr spielt, damit kokettiert, ist Ute Patel-Mißfeldt. Seit 22 Jahren veranstaltet die Künstlerin aus Neuburg „Mut zum Hut, die mittlerweile weltgrößte Hutschau – bisher in Neuburg, jetzt zum ersten Mal aber in Ingolstadt. Inmitten des Armeemuseums.

