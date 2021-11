Ingolstadt

vor 40 Min.

Heilpraktikerin aus Schrobenhausen vor Gericht in Ingolstadt: Prozess steht kurz vor Ende

Plus Seit einiger Zeit schon befasst sich ein Fall am Landgericht Ingolstadt mit einer Heilpraktikerin aus Schrobenhausen. Ein Freispruch für die Frau ist unwahrscheinlich.

Von Andreas Müller

Im Betrugs-Prozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und einen Ingolstädter Unternehmer hat sich der Vorsitzende Richter am Ingolstädter Landgericht am Donnerstag in einer vorläufigen Einschätzung zum Ausgang des Verfahrens geäußert. Möglicherweise kommt es noch vor Weihnachten zu einem Urteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen