Ingolstadt

vor 35 Min.

Hochkarätig: Das Programm des Konzertvereins Ingolstadt für die Saison 2021/2022

Plus Der Konzertverein Ingolstadt präsentiert auch in der kommenden Saison Musikerinnen und Musiker von Weltruf. Die neue Konzertreihe startet bereits am 30. September – hier gibt es Karten.

Von Johannes Seifert

Der Konzertverein Ingolstadt präsentiert seit mehr als 100 Jahren hochrangige Solistinnen und Solisten, Ensembles sowie Orchester, die sonst nur in bedeutenden Musikmetropolen und bei etablierten Festivals zu erleben sind.

