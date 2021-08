Hochwertiges Parfüm aus Drogerie in Ingolstadt entwendet

Eine junge Frau ließ in einer Drogerie in der Ingolstädter Fußgängerzone wertvolles Parfüm mitgehen. Als sie einige Tage später wiederkam, hatte ein Angestellter den richtigen Riecher.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Drogerie in der Ingolstädter Innenstadt konnte am späten Samstagnachmittag eine dreiste Ladendiebin entlarven.

Die bis dahin noch unbekannte Täterin war bereits am Mittwochabend, 11. August, in das Geschäft gekommen. Laut Ploizei hatte sie dort zwei hochwertige Parfums im Gesamtwert von 196 Euro zunächst aus der Verpackung entnommen und unter ihrem langen Kleid versteckt. Im Anschluss konnte sie die Drogerie unbemerkt verlassen.

Am Samstagabend gegen erschien die Ladendiebin erneut in dem Geschäft in der Ingolstädter Fußgängerzone. Da sie das gleiche auffällige Kleid wie einige Tage zuvor anhatte, erkannte der Mitarbeiter die Täterin sofort wieder.

Der Mann beobachtete die 21-Jährige auch an diesem Abend wieder, wie sie erneut zwei hochwertige Parfums aus der Auslage nahm. Noch im Laden wurde die Ladendiebin von dem Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die in Ingolstadt wohnhafte Frau ausrumänien erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. (nr)