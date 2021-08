Holpriger Ferienstart: Mehrere Unfälle auf A9 bei Rohrbach

Im Baustellenbereich bei Rohrbach kam es auf der A9 zu mehreren Unfällen. Immer wieder mussten Teile der Autobahn gesperrt werden.

Zu Beginn des ersten Ferienwochenendes ist es im Baustellenbereich auf der A9 zwischen dem Autobahndreieck Holledau und der Anschlussstelle Manching zu teils starken Staus gekommen. So lautet der Polizeibericht. Am Samstag gegen 15 Uhr fuhr ein 78-Jähriger aus dem Landkreis Schweinfurt mit seinem Auto vermutlich über einen Stein-Beton-Brocken, der auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung München lag. Das Fahrzeug verlor daraufhin Öl und blieb noch in der Baustelle liegen.

Auf der A9 kam es bei Rohrbach zu mehreren Unfällen

Zur Bergung des Autos und Reinigung der Fahrbahn musste der rechte Fahrstreifen für etwa vier Stunden gesperrt werden. Im Rückstau kam es dann zu einem Auffahrunfall. Zur Bergung eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge musste der linke Fahrstreifen für rund eine Stunde gesperrt werden. Aufgrund des ohnehin hohen Verkehrsaufkommens kam es zu starkem Rückstau.

Kurz darauf kam es in der Gegenrichtung kurz vor Baustellenbeginn ebenfalls zu einem Auffahrunfall. Die Unfallbeteiligten konnten jedoch in eine Pannenbucht ausweichen.

Bei den Unfällen wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. (nr)